Тер-Петросян был агентом КГБ

Автор: Байрам Эльшадов

В армянском сегменте Facebook последние дни вновь бурлит обсуждение очередного архивного "прокола" - документа от 21 октября 1981 года, из которого становится ясно: никто иной, как Левон Акопович Тер-Петросян, впоследствии провозглашённый первым президентом Армении, числился в спецрезерве КГБ СССР.

Подпись под бумагой поставил майор М.А. Акопян, оперативник 3-го отделения 1-го отдела КГБ Армянской ССР, а согласие на сохранение Тер-Петросяна в составе спецкадров выразил не кто-нибудь, а начальник того же отдела - майор У.С. Арутюнян. Тот самый Арутюнян, который вскоре стал шефом КГБ Армении, а в начале 90-х - министром национальной безопасности так называемой "новой демократической Армении". Всё "по-новому", но с теми же лицами и кураторами.

Факт работы Тер-Петросяна на советские органы госбезопасности - вовсе не новость. Это не "сенсация" - это давний, воняющий нафталином и страхом компромат, который почему-то десятилетиями старательно замалчивали. Более того, в начале 2000-х обсуждались уже и другие контакты господина Тер-Петросяна - на этот раз с американскими спецслужбами.

Примечательно, что подобная информация всплывает регулярно. И каждый раз - та же реакция: то гробовое молчание, то жалкие попытки отрицания, не выдерживающие никакой критики.

Впервые конкретные документы, подтверждающие принадлежность Тер-Петросяна к КГБ, были опубликованы в 1992 году. Именно тогда были озвучены и личный номер агента (Ж-385292), и дата начала службы - 29 мая 1977 года. Агент с позывным "Казбек" тогда дал ему характеристику как "прямодушного" и "авторитетного" среди коллег. На основании этого доноса был подготовлен рапорт, в котором Тер-Петросяна предлагалось включить в состав спецкадров. Подписи на нём поставили всё те же знакомые персонажи - Акопян и Арутюнян. В том же году Тер-Петросян получает звание офицера КГБ.

Любопытно, что в июне 2018 года тема всплыла вновь - её напомнил историк Артак Айвазян. Он напомнил, что примерно 20 лет назад министр нацбезопасности Усик Арутюнян публично не отрицал, что Тер-Петросян имел отношение к КГБ. То есть факт по-прежнему не опровергнут - его просто заметают под ковёр, надеясь, что общество, как всегда, всё забудет.