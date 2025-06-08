В Азербайджане зафиксировано повышение водности в реках

Обнародовано фактическое состояние в реках Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявили в Национальной службе гидрометеорологии.

По данным автоматических гидрологических станций на 10:00 утра 8 июня, зафиксированы следующие изменения уровня воды: в реке Эйричай, протекающей по территории Большого Кавказа, подъём составил 43 см, в реках Гудьялчай и Эсрикчай, протекающих по территории Малого Кавказа, - 3 см; в реке Бяргюшадчай, протекающей по Карабаху и Восточному Зангезуру, - 26 см; в нижнем течении реки Кура, в Кур-Зардабе - 5 см, в Кур-Сурре - 10 см, в Кур-Банке и Кур-Ширване - по 8 см, а в Кур-Сальяне - 23 см.