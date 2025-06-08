Этот город может остаться без воды к концу десятилетия

Кабул рискует стать первым современным городом, в котором закончится вода.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, 7 миллионов жителей столицы Афганистана останутся без воды к 2030 году.

По данным отчета организации Mercy Corps, за последнее десятилетие уровень воды в водоносных горизонтах Кабула упал на 30 метров из-за быстрой урбанизации и изменения климата.

Между тем, почти половина городских скважин - основного источника питьевой воды для жителей Кабула - высохла.

В настоящее время забор воды превышает естественную скорость пополнения на 44 млн кубометров в год.

Если эти тенденции сохранятся, все водоносные горизонты Кабула иссякнут уже к 2030 году, что создаст угрозу существованию семи миллионов жителей города.

Также сообщается, что еще одной проблемой, связанной с водой, является загрязнение: до 80% грунтовых вод Кабула считаются небезопасными в связи с высоким уровнем содержания в них сточных вод, солей и мышьяка.

Добыча воды постепенно превращается в серьезный вызов для местных жителей. Некоторые домохозяйства тратят до 30% своего дохода на воду. Более двух третей граждан уже имеют долги, связанные с водой. Некоторые частные компании извлекают выгоду из кризиса, предлагая вырыть новые скважины по завышенным ценам.

Ранее мы сообщали, что ученые предупредили об учащении бесснежных зим к концу столетия.