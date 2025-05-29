Ученые предупредили об учащении бесснежных зим к концу столетия

Китайские климатологи из Синьцзянского института экологии и географии в Урумчи выяснили, что из-за глобального потепления мир столкнется с резким ростом "снежных засушливых сезонов" - периодов аномально низкого снежного покрова. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Снежные засухи бывают двух типов: "сухие" (когда зимой выпадает мало осадков) и "теплые" (когда из-за высоких температур снег тает раньше или заменяется дождем).

Согласно прогнозам, основанным на климатических моделях CMIP6, к 2050 году до 65% снежных засух будут именно "теплыми". При сценарии с высокими выбросами (SSP5-8.5) их частота к 2100 году вырастет в 6,6 раза, а комбинированные "сухо-теплые" события, наиболее опасные для экосистем и водоснабжения, станут встречаться в 3,7 раза чаще.

Наибольший риск касается регионов средних и высоких широт, включая горные системы и территории, зависящие от талых вод. Это создаст угрозу для сельского хозяйства, гидроэнергетики и питьевых ресурсов миллионов людей.

Авторы исследования подчеркивают: полученные данные должны стать основой для стратегий адаптации к изменению климата.