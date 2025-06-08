https://news.day.az/world/1758900.html Названа причина ссоры Трампа и Маска Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могли изобразить ссору ради отключения Украины от системы искусственных спутников Starlink. Как передает Day.Az, об этом пишет Strategic Culture. Авторы материала заявили, что разрыв с Белым домом позволяет Маску отключить Starlink от Киева.
Названа причина ссоры Трампа и Маска
Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могли изобразить ссору ради отключения Украины от системы искусственных спутников Starlink.
Как передает Day.Az, об этом пишет Strategic Culture.
Авторы материала заявили, что разрыв с Белым домом позволяет Маску отключить Starlink от Киева. В тексте предполагается, что таким образом Трамп может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.
Ранее мы сообщали, что Трамп высказался о его дружбе с Маском.
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