Президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могли изобразить ссору ради отключения Украины от системы искусственных спутников Starlink.

Как передает Day.Az, об этом пишет Strategic Culture.

Авторы материала заявили, что разрыв с Белым домом позволяет Маску отключить Starlink от Киева. В тексте предполагается, что таким образом Трамп может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.

Ранее мы сообщали, что Трамп высказался о его дружбе с Маском.