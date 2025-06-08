Грузинский боец UFC преклонил колено перед Трампом

Победитель главного боя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 316 Мераб Двалишвили преклонил колено перед президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на gazeta.ru.

Так, грузинский спортсмен после победы над Шоном О'Мэлли перелез через октагон и встал на колено перед 47-м президентом США, после чего провел с ним короткую беседу. После ее окончания Двалишвили и Трамп пожали руки, и боец вернулся в клетку.

Отметим, что встреча прошла в американском Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

В со-главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

Ранее мы сообщали, что объявлен итог главного боя UFC 316.