Объявлен итог главного боя UFC 316

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 316 Мераб Двалишвили оказался сильнее Шона О'Мэлли.

Как передает Day.Az, встреча прошла в Ньюарке и завершилась победой грузинского бойца удушающим приемом в третьем раунде, который сохранил чемпионский пояс в легчайшем весе. После этой победы рекорд Двалишвили в профессиональной карьере стал 20-4. У его соперника поражение стало третьим в карьере при 18 победных результатах.

В со-главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере.

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