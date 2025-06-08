В Азербайджане скончался военнослужащий

Скончался военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, военнослужащий Государственной пограничной службы Расим Гасанлы скончался в медицинском учреждении, где проходил лечение от болезни.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего и желает им терпения.