https://news.day.az/society/1758878.html В Азербайджане скончался военнослужащий Скончался военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана. Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, военнослужащий Государственной пограничной службы Расим Гасанлы скончался в медицинском учреждении, где проходил лечение от болезни.
В Азербайджане скончался военнослужащий
Скончался военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, военнослужащий Государственной пограничной службы Расим Гасанлы скончался в медицинском учреждении, где проходил лечение от болезни.
Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего и желает им терпения.
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