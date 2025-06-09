Стало известно, когда в Румынии может сформироваться новое правительство

Новое правительство Румынии может быть сформировано и приведено к присяге примерно в течение десяти дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Никушор Дан.

"Примерно через десять дней", - ответил он на вопрос журналиста о сроках формирования правительства.

Его слова приводит телеканал Digi24. Дан считает, что по результатам переговоров с лидерами парламентских фракций ему удастся договориться с Социал-демократической партией (СДП) о вхождении в коалицию и формировании правительства большинства.

Для принятия непопулярных мер по сокращению бюджетного дефицита нужно правительство, опирающееся на солидное парламентское большинство, которое невозможно без социал-демократов. В самой СДП пока нет согласия по этому вопросу. Если одни лидеры выступают за участие партии в правительстве, то другие высказываются за переход в "конструктивную оппозицию". Обозреватели предполагают, что лидеры социал-демократов пытаются "продать" свое участие в кабинете за максимально высокую цену, и в реальности на переговорах идет закулисный торг о распределении мест в румынских структурах власти.