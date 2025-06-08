Пьяный житель Агдама забрался на столб ЛЭП

Вчера в Агдамском районе пьяный юноша, взобравшийся на столб высоковольтной линии электропередач, был спасен сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, распространились видеокадры момента спасения.

Отметим, что на столб забрался житель села Шахбулаг Агдамского района Пюнхан Асадов (2004 г.р.). Он проживает в поселке Гузанлы.

Представляем соответствующие кадры:

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