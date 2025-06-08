https://news.day.az/society/1758884.html Пьяный житель Агдама забрался на столб ЛЭП - ВИДЕО Вчера в Агдамском районе пьяный юноша, взобравшийся на столб высоковольтной линии электропередач, был спасен сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, распространились видеокадры момента спасения.
Пьяный житель Агдама забрался на столб ЛЭП - ВИДЕО
Вчера в Агдамском районе пьяный юноша, взобравшийся на столб высоковольтной линии электропередач, был спасен сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, распространились видеокадры момента спасения.
Отметим, что на столб забрался житель села Шахбулаг Агдамского района Пюнхан Асадов (2004 г.р.). Он проживает в поселке Гузанлы.
Представляем соответствующие кадры:
Ранее мы сообщали, что в Сабунчинском районе убит мужчина.
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