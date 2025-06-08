https://news.day.az/society/1758879.html В Сабунчинском районе убит мужчина В Сабунчинском районе Баку произошло убийство. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 28-летняя Нигяр Ибрагимли в ходе возникшего конфликта нанесла ножевое ранение своему 61-летнему сожителю Хикмету Мамедову. Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
В Сабунчинском районе убит мужчина
В Сабунчинском районе Баку произошло убийство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 28-летняя Нигяр Ибрагимли в ходе возникшего конфликта нанесла ножевое ранение своему 61-летнему сожителю Хикмету Мамедову.
Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, Н.Ибрагимли и Х.Мамедов состояли в неофициальном браке.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Н.Ибрагимли была задержана сотрудниками полиции и передана следственным органам.
По данному факту ведется расследование.
Ранее мы сообщали, что в одной из бакинских школ произошел конфликт.
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