В Сабунчинском районе убит мужчина

В Сабунчинском районе Баку произошло убийство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 28-летняя Нигяр Ибрагимли в ходе возникшего конфликта нанесла ножевое ранение своему 61-летнему сожителю Хикмету Мамедову.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, Н.Ибрагимли и Х.Мамедов состояли в неофициальном браке.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Н.Ибрагимли была задержана сотрудниками полиции и передана следственным органам.

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что в одной из бакинских школ произошел конфликт.