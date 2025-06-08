Инсайдеры рассекретили подробности дешевого смартфона Honor

Компания Honor, судя по всему, готовится обновить свою линейку бюджетных смартфонов, представив модель Honor X6c. Подробные рендеры и полные спецификации устройства уже просочились в сеть, раскрывая ключевые особенности новинки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Honor X6c, вероятно, станет преемником прошлогодней модели X6b. Задняя панель сохранила узнаваемый квадратный блок камер и плоские грани, характерные для X6b. Однако фронтальная часть получила небольшое обновление: вместо устаревшего выреза-"капли" Honor теперь использует более современное отверстие для фронтальной камеры.

На левой грани устройства появилась новая кнопка, предназначенная для активации функций искусственного интеллекта, которые, согласно утечке, будут включать инструмент AI Eraser. Смартфон будет доступен в зеленом, черном и белом цветах.

Новинка оснащена 6,61-дюймовой TFT LCD панелью с разрешением 720 x 1604 пикселей и впечатляющей для своего сегмента частотой обновления 120 Гц. Ожидается также, что аппарат получит защиту от пыли и брызг по стандарту IP64.

Ядром Honor X6c станет чипсет MediaTek Helio G81 Ultra. Этот 4G-процессор относится к нижнему сегменту среднего класса и будет работать в паре с операционной системой Android 15 под управлением фирменной оболочки Honor Magic OS 9.0.

Что касается камер, основной модуль на задней панели представлен 50-мегапиксельным сенсором, дополненным QVGA-датчиком для вспомогательных функций, таких как определение глубины или макросъемка. Фронтальная камера, размещенная в отверстии дисплея, имеет разрешение 5 МП.

За автономность X6c будет отвечать аккумулятор емкостью 5100 мАч, хотя в некоторых регионах может появиться версия с чуть большей батареей на 5300 мАч. Устройство также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт.