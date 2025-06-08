https://news.day.az/sport/1758950.html Азербайджанская футболистка завоевала Суперкубок России Футболистка женской сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева вместе с петербургским "Зенитом" стала обладательницей Суперкубка России, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, "Зенит" уверенно обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:0.
Азербайджанская футболистка завоевала Суперкубок России
Футболистка женской сборной Азербайджана Нигяр Мирзалиева вместе с петербургским "Зенитом" стала обладательницей Суперкубка России, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, "Зенит" уверенно обыграл московский "Локомотив" со счетом 3:0. После удаления игрока соперника на 38-й минуте питерская команда во втором тайме забила три безответных мяча.
Мирзалиева провела всю игру без замен, в очередной раз подтвердив статус ключевого игрока клуба.
Отметим, что для "Зенита" это второй Суперкубок России в истории. Команда также является действующим чемпионом страны.
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