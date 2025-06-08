Умер культовый сотрудник Apple

Скончался Билл Аткинсон, один из первых и ключевых инженеров Apple, оказавший значительное влияние на развитие графических пользовательских интерфейсов. Он ушел из жизни 5 июня в возрасте 74 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание 9to5Mac.

Генеральный директор Apple Тим Кук публично выразил соболезнования, почтив память Аткинсона. В своем сообщении в социальной сети X (Twitter) Кук написал: "Мы глубоко опечалены кончиной Билла Аткинсона. Он был настоящим визионером, чьи креативность, душа и новаторская работа над Mac навсегда вдохновили нас. Наши мысли с его близкими".

Аткинсон был не просто выдающимся программистом, но и движущей силой многих знаковых инноваций Apple. Присоединившись к компании в 1978 году как 51-й сотрудник, он быстро стал одним из наиболее доверенных соратников Стива Джобса.

Как ключевой член оригинальной команды Macintosh, он создал графический редактор MacPaint, разработал библиотеку QuickDraw, а позднее стал пионером в создании HyperCard. Его работа заложила основы для многих элементов современного пользовательского интерфейса, которые мы сегодня воспринимаем как должное, отметили в 9to5Mac.

Известный IT-журналист Джон Грубер также прокомментировал кончину Аткинсона.

"Я говорю это без преувеличения: Билл Аткинсон, возможно, был лучшим компьютерным программистом из когда-либо живших. Без сомнения, он входит в этот короткий список. Что за человек, что за ум, какие дары миру он оставил", - написал он.