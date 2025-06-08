Участник рок-группы Nine Inch Nails представил новую игру

Издательство Blumhouse Games анонсировало психоделический хоррор Sleep Awake, выход которого запланирован на 2026 год. Проект привлекает внимание благодаря уникальному творческому тандему: его возглавляют Кори Дэвис, известный по работе над Spec Ops: The Line, и Роберт Финк, гитарист культовой рок-группы Nine Inch Nails, который создает саундтрек.

Как передает Day.Az, проект был представлен в рамках Future Games Show.

Музыкальное сопровождение от Финка описывается студией как "гипнотическое зло", что идеально соответствует атмосфере игры. Дэвис, в свою очередь, привнесет свой опыт создания глубоких нарративов и моральных дилемм, характерных для его предыдущих работ.

Сюжет Sleep Awake погружает игроков в мрачное будущее, где главная героиня Катя отчаянно пытается не заснуть в последнем городе на Земле. Согласно концепции, каждый, кто погружается в сон, бесследно исчезает из-за таинственного явления, известного как The Hush (Тишина). Для выживания Кате предстоит пройти через серию ужасающих экспериментов, уклоняться от преследования таинственных культов смерти и решать головоломки в реальности, где граница между бодрствованием и небытием становится все менее очевидной.

Визуальный стиль Sleep Awake представляет собой интригующее сочетание FMV-вставок с живыми актерами и психоделических эффектов, что уже вызвало сравнения с недавней Alan Wake 2. Геймплей обещает быть напряженным, включая элементы стелса, выживания и динамичных эпизодов преследования, создавая ощущение непрекращающегося кошмарного сна.

Для молодого издательства Blumhouse Games, успешно дебютировавшего ранее в этом году с хоррором Fear the Spotlight, Sleep Awake станет одним из ключевых проектов. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и S.

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