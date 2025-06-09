https://news.day.az/world/1758991.html Сильнейший шторм бушует в Китае - ВИДЕО Сильнейший шторм сегодня обрушился на 2,5-миллионный китайский город Лишуй, провинция Чжэцзян. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что на Курильских островах выловлена рыба огромных размеров.
Сильнейший шторм бушует в Китае - ВИДЕО
Сильнейший шторм сегодня обрушился на 2,5-миллионный китайский город Лишуй, провинция Чжэцзян.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что на Курильских островах выловлена рыба огромных размеров.
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