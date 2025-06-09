Сильнейший шторм бушует в Китае

Сильнейший шторм сегодня обрушился на 2,5-миллионный китайский город Лишуй, провинция Чжэцзян.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что на Курильских островах выловлена рыба огромных размеров.