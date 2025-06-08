В Испании прошли многотысячные акции протеста

В Мадриде состоялась многотысячная акция протеста против правительства Испании.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Организатором протеста стала оппозиционная консервативная Народная партия.

Ранее мы сообщали, что в США вслед за Калифорнией столкновения протестующих против депортации с полицией начались и в Нью-Йорке.