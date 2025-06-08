https://news.day.az/world/1758935.html В Испании прошли многотысячные акции протеста - ВИДЕО В Мадриде состоялась многотысячная акция протеста против правительства Испании. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Организатором протеста стала оппозиционная консервативная Народная партия. Ранее мы сообщали, что в США вслед за Калифорнией столкновения протестующих против депортации с полицией начались и в Нью-Йорке.
В Испании прошли многотысячные акции протеста - ВИДЕО
В Мадриде состоялась многотысячная акция протеста против правительства Испании.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Организатором протеста стала оппозиционная консервативная Народная партия.
Ранее мы сообщали, что в США вслед за Калифорнией столкновения протестующих против депортации с полицией начались и в Нью-Йорке.
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