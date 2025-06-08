Протесты в США набирают обороты - ВИДЕО
Вслед за Калифорнией столкновения протестующих против депортации с полицией начались и в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Тем временем, "Пограничный царь" США Том Хоман, исполнительный заместитель директора по обеспечению соблюдения и операциям по высылке в Белом доме, заявил, что сегодня вечером в Лос-Анджелесе будет развернута Национальная гвардия.
Многие наблюдатели предполагают, что массовость беспорядкам придало задержание миграционной службой самого популярного тиктокера мира Хаби Лейма (итальянца сенегальского происхождения) с более чем 160 миллионами подписчиков.
Сообщается, что иммиграционные агенты США задержали, а затем разрешили "добровольный выезд" самого популярного в мире тиктокера после того, как он "просрочил" свою визу.
Ранее мы сообющали, что популярного тиктокера задержали в США.
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