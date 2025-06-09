Учёные готовятся к сближению Земли с астероидом Апофис

В пятницу 13 апреля 2029 года астероид Апофис пролетит на расстоянии всего 32 000 километров от Земли - настолько близко, что его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как передает Day.Az, это крайне редкое явление: объекты таких размеров приближаются к планете лишь раз в тысячу лет.

Форма Апофиса напоминает американский футбольный мяч - он вытянут в длину и вращается, кувыркаясь вперед, при этом покачиваясь вдоль своей оси. Его длина составляет около 450 метров, что примерно соответствует четырем футбольным полям, а средний диаметр равен около 340 метрам, то есть высоте Эйфелевой башни, что делает его одним из крупнейших астероидов, проходящих так близко от Земли.

"Такое происходит лишь раз примерно в тысячу лет, - поясняет профессор Стас Барабаш из Института космической физики в Кируне (IRF). Жители Южной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Западной Азии смогут увидеть астероид невооруженным глазом ранним утром - он будет выглядеть как яркая быстро движущаяся звезда", - говорит Барабаш.

Учитывая потенциальную угрозу в будущем, ученые Европейского космического агентства (ESA) планируют отправить к Апофису космический зонд RAMSES (Rapid Apophis Mission for Space Safety), чтобы изучить его физику, структуру и поведение под действием гравитации Земли и магнитосферы. Барабаш подчеркивает, что взаимодействие с земным притяжением может изменить орбиту Апофиса, что важно для оценки возможных рисков в будущем.

Миссия RAMSES также рассматривается как демонстрация готовности действовать в экстренной ситуации, если в будущем будет обнаружен астероид с реальной угрозой столкновения с Землей.

Если бы Апофис упал на Землю, это не привело бы к глобальной катастрофе, но последствия были бы разрушительными в локальном масштабе. При падении в океан, например, он вызвал бы мощное цунами. Энергия удара оценивается в более чем 2000 мегатонн тротилового эквивалента - это намного меньше, чем у астероида, уничтожившего динозавров, но значительно больше Тунгусского метеорита.

Основной вызов для ученых сегодня - успеть подготовить и запустить миссию к апрелю 2028 года. По словам Барабаша, участие шведской космической промышленности в проекте будет ключевым.

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