В России две пассажирки устроили драку в автобусе

В Краснодаре две пассажирки подрались в общественном транспорте.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"В краснодарском общественном транспорте произошел скандал. Пожилая женщина пыталась заставить держать свою тяжелую сумку девушку, которая не уступила ей место", - говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как пенсионерка кричит и просит краснодарку подержать ее сумку, на что получает отрицательный ответ. В результате конфликта между пассажирками начинается драка. На записи также слышно, как люди предлагают вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, что инвалид устроил дрифт с таранами на "Жигулях".