В России две пассажирки устроили драку в автобусе - ВИДЕО
В Краснодаре две пассажирки подрались в общественном транспорте.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"В краснодарском общественном транспорте произошел скандал. Пожилая женщина пыталась заставить держать свою тяжелую сумку девушку, которая не уступила ей место", - говорится в сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, как пенсионерка кричит и просит краснодарку подержать ее сумку, на что получает отрицательный ответ. В результате конфликта между пассажирками начинается драка. На записи также слышно, как люди предлагают вызвать сотрудников правоохранительных органов.
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