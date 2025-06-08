На Москву надвигаются смерчи

На Москву надвигаются опасные смерчи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды и советует жителям быть внимательными и осторожными.

В течение ближайшего часа ожидается сильный ливень с грозой, градом и ветром до 25 м/с. В некоторых районах уже начались мощные осадки.

Ранее мы сообщали, что ливни в Китае вызвали обвалы на дорогах.