https://news.day.az/world/1758920.html На Москву надвигаются смерчи - ВИДЕО На Москву надвигаются опасные смерчи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды и советует жителям быть внимательными и осторожными. В течение ближайшего часа ожидается сильный ливень с грозой, градом и ветром до 25 м/с. В некоторых районах уже начались мощные осадки.
На Москву надвигаются смерчи - ВИДЕО
На Москву надвигаются опасные смерчи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
МЧС предупреждает о резком ухудшении погоды и советует жителям быть внимательными и осторожными.
В течение ближайшего часа ожидается сильный ливень с грозой, градом и ветром до 25 м/с. В некоторых районах уже начались мощные осадки.
Ранее мы сообщали, что ливни в Китае вызвали обвалы на дорогах.
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