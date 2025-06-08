Экспорт азербайджанской ненефтегазовой продукции продолжает расти

Азербайджан существенно увеличил объёмы экспорта ненефтегазовой продукции за рубеж.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного таможенного и Государственного статистического комитетов, объём экспорта ненефтегазовой продукции из Азербайджана в январе-марте 2025 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6% или на 98,2 миллиона долларов и достиг 771,9 миллиона долларов.

За последние пять лет наивысший объём экспорта ненефтегазовой продукции был зафиксирован в первом квартале 2023 года и составил 912,2 миллиона долларов.

Следует отметить, что основным фактором высоких показателей в первом квартале 2023 года стал значительный объём экспорта электроэнергии. Более точно, в первом квартале 2023 года было экспортировано 2,4 миллиарда кВт·ч электроэнергии, что принесло доход в размере 281,1 миллиона долларов. Для сравнения: в первом квартале 2024 года объём экспорта электроэнергии составил 718,1 миллиона кВт·ч (40,6 миллиона долларов), а в первом квартале текущего года - 440,4 миллиона кВт·ч (24,4 миллиона долларов).

В первом квартале текущего года самым доходным видом ненефтегазового экспорта стали фрукты и овощи. За первые три месяца было экспортировано фруктов и овощей на сумму 153,4 миллиона долларов, что составило 19,9% от общего объёма экспорта ненефтегазовой продукции.

На втором месте находятся химические продукты - их экспорт составил 87,2 миллиона долларов или 11,3% от общего объёма ненефтегазового экспорта.

Третье место занял экспорт пластмасс и изделий из них на сумму 81,7 миллиона долларов, что составляет 10,6% от общего объёма ненефтегазового экспорта.

Кроме того, за отчётный период было экспортировано алюминия и изделий из него на сумму 53 миллиона долларов, хлопка - на 45,1 миллиона долларов, электроэнергии - на 24,4 миллиона долларов, а также чёрных металлов и изделий из них - на 18,4 миллиона долларов.

В первом квартале 2025 года 30,17% экспорта ненефтегазовой продукции пришлись на нашего северного соседа - Россию. Объём экспорта в эту страну составил 232,9 миллиона долларов.

На втором месте расположилась братская Турция - экспорт в эту страну составил 134,3 миллиона долларов или 17,4% от общего объёма экспорта ненефтегазовой продукции.

Замыкает тройку лидеров соседняя Грузия с долей в 10,45%. В первом квартале текущего года Азербайджан экспортировал в Грузию ненефтегазовой продукции на сумму 80,6 миллиона долларов.

Следующие места заняли Швейцария (69,6 миллиона долларов) и Украина (51,1 миллиона долларов).

Отметим, что экспорт в эти пять основных стран составил 73,65% от общего объёма ненефтегазового экспорта. Остальные 26,35% пришлись на другие страны, не упомянутые в отчёте.

Всего в первом квартале текущего года ненефтегазовая продукция была экспортирована в 91 страну.

Согласно анализу, проведённому на основе данных, размещённых на официальных сайтах Государственных статистических комитетов Азербайджана и Грузии, Азербайджан опередил Грузию по объёму экспорта ненефтегазовой продукции отечественного производства. Так, в первом квартале текущего года Грузия экспортировала ненефтегазовую продукцию на сумму 1 371,2 миллиона долларов, из которых только 46,4% или 636,5 миллиона долларов пришлись на продукцию, произведённую в самой Грузии. В то же время Азербайджан экспортировал ненефтегазовую продукцию на сумму 771,9 миллиона долларов, из которых 89,5% или 691,1 миллиона долларов были произведены внутри страны.