Cегодня отмечается международный экопраздник

8 июня отмечается знаменательный экологический праздник - Всемирный день океанов.

Как передает Day.Az, Всемирный день океанов символизирует усилия и объединяет всех людей во всем мире для сохранения и устойчивого развития морей и океанов.

Океан поддерживает человечество и всю жизнь на Земле, но наше понимание океана крайне ограничено по сравнению с его необъятностью. Катастрофические воздействия и последствия изменения климата для океана вызывают тревогу во многих частях мира.

Всемирный день океанов - это повод подчеркнуть важную роль океана в жизни на Земле и призвать к практическим действиям по защите и устойчивому использованию морских ресурсов. Столкнувшись с проблемами изменения климата, пластикового загрязнения и чрезмерной эксплуатации, объединить усилия для сохранения океана - значит защитить будущее голубой планеты и будущих поколений.

В 2025 году тема Дня, выбранная Организацией Объединенных Наций, - "Чудо: поддержание того, что поддерживает нас". Это мощное вдохновляющее послание, призывающее к ответственности объединить усилия для сохранения океана и скоординированным действиям стран и организаций по защите морских экосистем для всего человечества в условиях, когда океан сталкивается с серьезными проблемами из-за изменения климата и антропогенного воздействия.

Идея об учреждении этой даты была озвучена на Встрече на высшем уровне "Планета Земля", которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Океан покрывает более 70 процентов территории планеты. Он является источником нашей жизни, обеспечивая средства к существованию людей и всех других организмов на Земле.

Океан производит около 50 процентов кислорода на планете, в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли, и он является основным источником белка для более чем миллиарда людей во всем мире.

Чтобы считаться эффективным поглотителем углерода, любой объект должен обеспечивать его хранение на срок не менее сотни лет. В отличие от тропических лесов, для которых этот срок исчисляется веками, донные отложения консервируют углерод на тысячелетия. К сожалению, экосистемы "голубого углерода" из-за своей незаметности практически не охраняются и деградируют в среднем в четыре раза быстрее, чем экосистемы суши. Как правило, они очень хрупки и чувствительны к качеству воды, температуре. Поврежденные экосистемы не просто прекращают поглощать углерод, но и становятся его источником.

Прибрежные экосистемы приносят много пользы. Они уменьшают опасность экстремальных природных явлений и могут служить барьерами для цунами. Растения очищают воду, а рыба служит источником пищи. Большая часть населения прибрежных районов работает в сферах, так или иначе связанных с океаном. Изменение климата, повышение кислотности воды, неразумное ведение хозяйства угрожают не только лишить нас уникальных природных систем, но и средств к существованию. Разработка долгосрочных стратегий устойчивого развития для прибрежных и глубоководных территорий - ключ к тому, чтобы сохранить роль океана как источника пищи и средств к существованию. Интегрированный всесторонний подход к использованию экосистемных выгод и морских ресурсов позволит адаптироваться к изменению климата нам и природе. Мы все еще очень мало знаем об океане. Водоросли, мангровые заросли, отмели и коралловые рифы занимают сравнительно малую территорию, но вносят колоссальный вклад в процессы формирования климата на планете. Любые решения, касающиеся океана, будь то подводная добыча полезных ископаемых или инновационные проекты по опреснению воды, должны приниматься взвешенно и осторожно.

Океан играет ключевую роль в нашей экономике. По оценкам, к 2030 году 40 млн человек будут заняты в отраслях, связанных с океаном.

Сейчас океан нуждается в нашей поддержке: 90 процентов популяций крупной рыбы истощены, 50 процентов коралловых рифов уничтожены - мы забираем из океана больше, чем может быть восполнено. Мы должны совместными усилиями создать новый подход к поддержанию баланса с океаном, который не истощает его богатства, а наоборот, восстанавливает его жизненные силы и дает ему новую жизнь.

2025 год ознаменован Десятилетием науки об океане и проведением Всемирной конференции по океану. Всемирный день океанов напоминает нам о нашей глубокой связи с морем и призывает защищать его, руководствуясь любопытством, мудростью и стремлением к общему благополучию.

5 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021-2030 годы Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития. Это десятилетие призвано объединить научное сообщество, политических деятелей, представителей бизнеса и гражданского общества для совместных исследований океана и разработки технологических инноваций.

Всемирный день океанов напоминает каждому о той важной роли, которую играют океаны в нашей жизни. Они являются легкими нашей планеты, основным источником пищи и лекарств, а также важнейшей частью биосферы.

Цель Дня - информирование общественности о влиянии действий человека на океан, развитие всемирного движения в защиту океана, мобилизация и объединение людей в рамках проекта по устойчивому управлению Мировым океаном.

В этом году ежегодное мероприятие подготовлено Отделом по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым вопросам ООН в партнерстве с некоммерческой организацией Oceanic Global.

Вода является важным элементом жизни, но она также представляет собой очень существенный стратегический вопрос для экономистов. В завершающий тематический день 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29) в Баку прошел День природы и биоразнообразия/коренных народов/гендерного равенства/океанов и прибрежных зон.

За этим круглым столом участники мероприятия вместе искали пути более рационального использования воды, а также выхода из сложных ситуаций, вызванных селями и наводнениями.

COP29 стала площадкой, где вопросы "голубого климата" - устойчивого использования морских ресурсов, защиты морских экосистем и повышения роли океанов в климатической политике - были обсуждены особенно тщательно.

В рамках СОР29 в Баку эксперты призвали страны активнее включать меры по защите океанов в свои определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) и инвестировать в проекты голубой экономики, в том числе в восстановление мангров, коралловых рифов и устойчивое рыболовство.

На СОР29 в Баку впервые была принята Декларация действий по борьбе с изменением климата по воде. Платформа "Бакинский водный диалог" нацелена на расширение глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, сокращением биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием. Декларация будет способствовать установлению новых партнерских отношений и усилению политических мер в этом направлении.

Ранее мы сообщали о том, что айсберг-гигант возобновил дрейф в Южном океане.