В Баку создадут предприятие для экспорта "зеленой" энергии из ЦА в Европу

Совместное предприятие (СП) по проекту экспорта "зеленой" энергии из Центральной Азии в Европу будет создано в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе первой встречи министров энергетики государств Центральной Азии в Казахстане.

Как сказал замминистра, утверждено техническое задание на проведение предварительного технико-экономического обоснования проекта в сотрудничестве с итальянской консалтинговой компанией CESI.

"Рабочая группа уже договорилась о создании совместного предприятия в Баку. Азербайджан надеется, что подобный экспортный коридор поможет диверсифицировать рынок электроэнергетических ресурсов стран Центральной Азии. В целом эти работы, несомненно, будут способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, развитию Среднего коридора, а также углублению взаимной интеграции Азербайджана и стран Центральной Азии", - добавил Зейналов.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

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