Карл III откажется от участия в военном параде верхом

Британский король Карл III больше не будет принимать участие в военных парадах верхом.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Sunday Times.

По данным издания, 1 4 июня во время празднования официального Дня рождения Его Величества, монарх вместе с королевой Камиллой воспользуются каретой, чтобы совершить поездку от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно. Таким образом, Карл III прервал возобновленную им же традицию "монарха в седле".

"‎Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности", - сказано в материале.

Ранее мы сообщали, что Лондон пытается не допустить вовлечения Карла III в споры между Оттавой и Вашингтоном.