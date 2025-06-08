Карл III откажется от участия в военном параде верхом
Британский король Карл III больше не будет принимать участие в военных парадах верхом.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Sunday Times.
По данным издания, 1 4 июня во время празднования официального Дня рождения Его Величества, монарх вместе с королевой Камиллой воспользуются каретой, чтобы совершить поездку от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно. Таким образом, Карл III прервал возобновленную им же традицию "монарха в седле".
"Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности", - сказано в материале.
Ранее мы сообщали, что Лондон пытается не допустить вовлечения Карла III в споры между Оттавой и Вашингтоном.
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