https://news.day.az/world/1755470.html Лондон пытается не допустить вовлечения Карла III в споры между Оттавой и Вашингтоном Британские чиновники стараются не допустить втягивания короля Великобритании Карла III в политическое противостояние между Оттавой и Вашингтоном во время визита в Канаду. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к организации поездки, запланированной на 26-27 мая.
Лондон пытается не допустить вовлечения Карла III в споры между Оттавой и Вашингтоном
Британские чиновники стараются не допустить втягивания короля Великобритании Карла III в политическое противостояние между Оттавой и Вашингтоном во время визита в Канаду.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к организации поездки, запланированной на 26-27 мая.
"Британские министры пытаются убедить канадское правительство оставить в стороне Карла от любых разногласий вокруг [президента США] Дональда Трампа, и канадцы яростно сопротивляются этому", - сообщил неназванный собеседник издания.
Ранее мы сообщали, что Борис Джонсон может вернуться в политику.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре