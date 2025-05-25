Лондон пытается не допустить вовлечения Карла III в споры между Оттавой и Вашингтоном

Британские чиновники стараются не допустить втягивания короля Великобритании Карла III в политическое противостояние между Оттавой и Вашингтоном во время визита в Канаду.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники, близкие к организации поездки, запланированной на 26-27 мая.

"Британские министры пытаются убедить канадское правительство оставить в стороне Карла от любых разногласий вокруг [президента США] Дональда Трампа, и канадцы яростно сопротивляются этому", - сообщил неназванный собеседник издания.

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