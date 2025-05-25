Борис Джонсон может вернуться в политику

Высокопоставленные члены оппозиционной Консервативной партии Великобритании уговаривают бывшего премьер-министра Бориса Джонсона вернуться в политику на фоне низких рейтингов тори.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в партийном руководстве.

"Некоторые представители старой гвардии Бориса Джонсона пишут ему и ведут переговоры о его возвращении", - сказал собеседник издания. Другой крупный партийный деятель заявил, что в штаб-квартире тори идет работа над возможным возвращением Джонсона в политику. Как добавила газета, такие разговоры активизировались в свете низких рейтингов партии.

20 мая был опубликован опрос социологической компании YouGov, согласно которому Консервативная партия опустилась на четвертое место по популярности: за нее готовы отдать свой голос лишь 16% респондентов. Наибольшей поддержкой избирателей пользуется правопопулистская партия Reform UK (29%) во главе с Найджелом Фаражем, за ней идет правящая Лейбористская партия (22%), на третьем месте расположились "Либеральные демократы" (17%).

Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, завоевав по итогам парламентских выборов 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, правившая с 2010 года, провела в Палату общин лишь 121 депутата, что стало худшим для нее результатом в истории. После этого лидер тори Риши Сунак подал в отставку. Новым лидером консерваторов в ноябре 2024 года была избрана экс-министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Кеми Бэйднок.

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