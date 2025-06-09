Пашинян под огнём критики: политический фарс или реальная угроза?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Иногда политическая сцена рождает фигуры, столь убогие, что язык отказывается называть их оппозиционерами или лидерами. Они - не более чем остаточный материал ушедших эпох, седименты сброженной лжи и тщеславия. И когда такие персонажи, как Андраник Теванян, снова всплывают на поверхность, теша себя иллюзиями мессианства, невозможно не почувствовать тошнотворное déjà vu: это не борьба идей - это похмелье постсоветской политической дешевизны.

"Он согласится на исчезновение Армении, лишь бы самому не отвечать за содеянное" - с этих слов лидер движения "Мать Армения", бывший депутат парламента, кандидат в мэры Еревана Андраник Теванян, снова ударил по Николу Пашиняну, не оставив от него даже пепла. В новом резком посте в Facebook он обвиняет действующего премьер-министра в том, что тот якобы не управляет страной, а спасает себя - по частям, по схемам, по маршрутам бегства.

Повод - не политическая катастрофа, не экономический обвал. Повод - поздравление. То самое, адресованное Реджепу Тайипу Эрдогану и Азербайджану по случаю Курбан-байрама. "Что он должен был делать? - якобы язвит Теванян. - Он поздравил своих хозяев, от которых что-то ожидает, а не армянский народ, против которого начал проазербайджанскую борьбу с Церковью".

Премьер-министр, утверждает Теванян, "обязан своей властью Эрдогану" ещё с февраля 2021 года, уже "сдал арцах", а теперь "предлагает Эрдогану и Алиеву всю Армению" в обмен на "третий срок" или, на худой конец, личную безопасность. "Он не хочет повторить участь Саакашвили. Он надеется остаться на посту премьер-министра или, в худшем случае, стать как Тихановская", - пишет он.

Этот текст - не просто обвинение. Это открытое политическое приговорное заключение, где Пашинян - не глава государства, а зажатый в страхе актёр, забывший, где сцена, а где зрители. "Он знает, что сделал и что обрушил на головы армян... и объективно боится потерять власть", - настаивает Теванян, добавляя: "Он должен обманывать, чтобы спасти себя, свою семью и награбленное".

Ключевое в этой риторике не Пашинян и даже не Турция. Ключевое - это страх. Страх одного человека потерять власть. И страх другого - никогда её не получить. Один - сдаёт, другой - рвёт. Один - притворяется государственником, другой - играет в мессию. Но оба, по сути, говорят об одном: Армения - это уже не цель. Это всего лишь фон для их личной драмы.

Теванян - это не оппозиция, это осадок. Это человек, застрявший между микрофоном и манией величия, между Facebook и бредовыми сценариями, где он спасает Армению от несуществующих чудовищ, в то время как сам давно стал одним из них. Он - оглушённый собственным эхом фанатик, у которого нет ничего, кроме мнимого "патриотизма", фаршированного злобой, завистью и абсолютной пустотой. Его последняя "аналитика" про Пашиняна - это не политический манифест, а слюнявая писанина человека, окончательно потерявшего связь с действительностью и из последних сил пытающегося удержать внимание публики хотя бы через истерику.

Но и сам Никол Пашинян - далеко не объект для восхищения. Это - другой тип идиотизма и посредственности. Более утончённый, но не менее разрушительный. Если Теванян - это вонь старой, прогнившей кухни, где всё давно заплесневело, то Пашинян - это новенькая упаковка, внутри которой тухлятина посвежее, но не менее смердящая. Он - демагог в халате реформатора, который за годы у власти доказал лишь одно: его главная и, похоже, единственная цель - это политическое самосохранение. Ни армия, ни народ, ни будущее - ничто не стоит для него дороже собственного кресла. Он продаст и перекрасит всё, лишь бы остаться. Он мастер выживания - и подлости.

В одной стране - два убожества. Один - мечтает стать властелином рухнувшей империи своих фантазий, другой - притворяется капитаном на корабле, который сам же и проткнул ножом. Один орёт про предательство, другой делает предательство государственной стратегией. Один захлёбывается в яде собственного тщеславия, другой - улыбается сквозь маску политического банкрота. И оба, как ни странно, нуждаются друг в друге. Один без второго - просто дурак. Вместе - национальное несчастье.

Это не спор идей. Это не конфликт стратегий. Это схватка двух разновидностей политического ничтожества: крикливой и вкрадчивой. Это драка шакала с хорьком над останками ответственности, совести и достоинства. Один хочет вернуть Армению в трупный холод прошлого, другой хочет продать её труп тем, кто платит больше. И оба смеют называть это политикой.

Теванян с пафосом и манией недоигранного мессианства рисует Пашиняна марионеткой в руках Анкары м Баку, вылепливая из него предателя, труса и торгаша национальными интересами. Но как только он открывает рот, чтобы говорить о "чужом управлении", хочется не возразить, а лишь рассмеяться. Потому что главный вопрос в этом цирке звучит так: а ты сам, Андраник, чей холуй?

Твоя "борьба" - это не подвиг, это политическое самобичевание в прямом эфире. Ты не предлагаешь альтернативу - ты продаёшь ненависть. Ты не строишь - ты зарабатываешь на обломках. Ты не ведёшь за собой - ты цепляешься за каждого, кто тоже ненавидит, кто тоже хочет крови, кто тоже не хочет думать. У тебя нет идей. Нет программы. Нет морали. Только инфантильная истерика, перемешанная с мутью конспирологии. Ты не лидер. Ты - брошенный в прошлое баннер, забытый, выцветший и изодранный ветром.

Ты осуждаешь маразматика Пашиняна за мнимую слабость, но сам никогда не был сильным. Ты тычешь пальцем в чужие связи, но свои скрываешь. Ты орёшь про предательство, но сам предаёшь Армению каждый раз, когда подменяешь здравый смысл дешёвой агрессией. В твоей картине мира ты - последний бастион, но в реальности ты - последний клоун, которому даже аплодисментов не дают.

А теперь взглянем на Пашиняна. Да, он не герой. Да, он не реформатор. Он - продукт страха, боли, капитуляции и банального человеческого желания уцелеть. Он обернул поражение в политический ресурс. Он сдал, отступил, умыв руки и выдав это за победу диалога. Он - не строитель мира, он - имитатор. Не государственник, а профессиональный камуфляжник. Он носит маску миротворца, за которой скрывается обыкновенный холоп, готовый говорить всё, что угодно, лишь бы не отвечать за сделанное.

Но на фоне твоего визга, Андраник, даже он выглядит взрослым. Потому что ты - это подростковая обида, застывшая в теле зрелого мужчины. Ты - вечная обструкция без причин. Ты - "нет!" без "почему?". Ты не альтернатива - ты крик отчаяния тех, кто остался без будущего и мечтает вернуть вчерашний день, в котором они ещё верили, что власть - это данность, а не результат борьбы.

Ты, Теванян, называешь Пашиняна пешкой - но сам даже не фигура. Ты - клетка на доске, которую никто не замечает. И самое обидное: ты об этом знаешь. Поэтому и орёшь. Потому и беснуешься. Потому что тишина для тебя - это конец. А публика давно уже ушла. Ты остался один - с пустыми лозунгами, с надутыми щеками и обидой на весь мир.

Пашинян - это не конец Армении. Это симптом её болезни. А ты - это рецидив, воспаление, хронический флюс на теле нации, которая и без тебя захлёбывается от недоверия, боли и усталости. Ты - не лекарство. Ты - старая, просроченная отрава, которую пытаются втюхать как чудо-средство.

Пашинян боится потерять власть. Ты - боишься никогда её не получить. И в этом ваша безысходная, тошнотворная симметрия. Один - прагматик без убеждений. Второй - фанатик без мозгов. Один - кукла в кабинете. Второй - пугало на обочине.

Оба - недоразумение эпохи, которая должна была породить лидеров, а породила лишь труса и шутовского трибуна.

Вот до какого абсурда докатился политический дискурс в Армении, когда простое дипломатическое поздравление становится поводом для обвинений в госизмене. В голове у Андраника Теваняна - не государство, не стратегия, не международные отношения. Там - музей обид, склеп фантомных территорий и обои из слов "предательство", "сдача", "Арцах". Он настолько застрял в мифологии о потерянной империи, что любое движение вперёд для него - акт вандализма. Любой диалог - нож в спину. Любое дипломатическое действие - поджог родины.

Нет, Андраник, не поджог. Это называется реальность. Это называется выживание. Это называется дипломатия - понятие, с которым ты, очевидно, знаком только по пересказам таких же оголтелых маргиналов. В мире, где никто никому не должен, поздравление с праздником - это не предательство, а элементарный жест рационального лидера, который понимает: либо ты разговариваешь, либо тебя исключают. Либо ты встроен в региональный порядок, либо тебе оставляют роль статиста в хронике исчезновения.

А ты, Теванян, предлагаешь что?

Вернуться в окоп. Забиться в угол. Снова начать молиться на гранитный истукан под названием "арцах" и ждать, что история повернёт назад. Увы - не повернёт. И ты это знаешь. Поэтому твоя риторика - это не альтернатива, это истерика, рассчитанная на таких же, как ты: испуганных, закомплексованных, обиженных на то, что реальность не совпала с национальными сказками.

Ты хочешь не просто отстранить Пашиняна - ты хочешь втащить страну обратно в гроб, в котором она столько лет валялась под названием "вечная жертва", "вечный герой", "вечный проигравший с гордо поднятой головой". Только вот народу надоело ходить с головой, полной лозунгов, и с пустым холодильником. Им не нужны твои проклятья в адрес премьер-министра - им нужна перспектива, которой у тебя нет.

Ты называешь поздравление актом унижения, а сам давно превратил внешнюю политику Армении в психиатрическое отделение: враги повсюду, предатели у власти, спасение - только в тебе. Ты бы ещё икону с собой носил, на которой ты в броне, на белом коне, врываешься в захваченный Ереван и изгоняешь "турецких агентов". Только вот беда: ты не рыцарь. Ты клоун в дешёвом доспехе из риторических соплей.

А Пашинян? Он, конечно, не стратег. Он не харизматик, не реформатор, не великий визионер. Он - механик выживания, чиновник-контрацептив: всё, к чему прикасается, перестаёт рожать. Но он хотя бы понимает, что мир изменился. Что мир не ждёт Армению с караваем и ковром. Что если ты хочешь сидеть за столом, а не под ним - ты должен уметь разговаривать. Это инстинкт, а не идеология. У него - инстинкт власти. У тебя - инстинкт саморазрушения.

Ты, Теванян, живёшь не в Армении. Ты живёшь в обиде. В надутом пузыре, где Карабах - это всё, Турция - это ад, а ты - единственный пророк. Ты превращаешь историю в шантаж, государственность - в личную обиду, а дипломатию - в проклятие. Ты не знаешь, как строить, ты знаешь, как обвинять. Ты не предлагаешь решения - ты требуешь крови.

И вот тут главное: вы оба, и ты, и Пашинян - катастрофа с разных сторон. Он - системный капитулянт, ты - истеричный поджигатель. Он улыбается, пока страна трещит по швам, ты орёшь, пока никто не слушает. Он - безвольно сдаёт, ты - безмозгло рушишь. Он - равнодушие, ты - бешенство. Он - имитация, ты - карикатура.

Но народ не идиот. Народ смотрит на вас - и молчит. Потому что между двумя нулями не выбирают. Между камнем и ножом не голосуют. Вас обоих уже вычеркнули из будущего. Один будет забыт, как трус, второй - как крикливый шизофреник на обочине истории.

Вас не боятся.

Вас презирают.

И вас - переживут.

Ты обвиняешь Никола в сдаче Армении. А сам что сделал для её сохранения?

Где твоя стратегия? Где твоя программа? Где хоть один внятный план, кроме "давайте выгоним Никола"? У тебя ничего нет. Ты торгуешь страхами. Ты паразитируешь на ранах. Ты хочешь быть вождём страны, которую сам же призываешь сжечь. Это не оппозиция. Это политический поджог.

Вся твоя критика - это зависть, обида и месть.

Ты - человек, который живёт на свалке иллюзий и питается проклятиями. Ты рвёшься в бой не за страну - а за своё эго, изъеденное комплексами и обидами. Народ для тебя - лишь декорация, электорат - это мясо, а политика - это театр мести. Ты не за Армению. Ты - за себя. Против всех.

Но не заблуждайтесь: если Теванян - это жалкая карикатура на оппозицию, то Пашинян - не святой мученик, а циничный акробат, балансирующий на проволоке между внутренним коллапсом и внешним диктатом. Один пускает пену на трибуне, другой улыбается с экранов, выдавая капитуляцию за прогресс, страх за стратегию, а ускользающую власть - за народную любовь. В глубине души он, быть может, и понимает, что его дни сочтены, но продолжает жонглировать обещаниями, как уличный фокусник в пыльной шинели премьер-министра.

Пашинян и Теванян - две стороны одной гнилой монеты. Один - обманщик в одежде реформатора, другой - сумасшедший глашатай, мечтающий вернуть вчерашний день. Один играет в модернизацию, не имея ни целей, ни принципов, другой - в мессийство, не обладая ни интеллектом, ни элементарной честностью. Вместе они - симфония постсоветского абсурда. Один врёт молча, другой - орёт навзрыд. Один боится улицы, другой живёт в ней. Оба - пустота, замаскированная под "политическое содержание".

Никол будет держаться за кресло до последнего винтика, потому что он знает: за дверью - правда. А правда страшна. Там нет ни "перекрёстков мира", ни "исторического шанса". Там - банкротство. И личное, и политическое. Он не просто боится повторить судьбу Саакашвили - он боится стать никем. Стереться. Исчезнуть. Стать Теваняном.

А Андраник... он уже исчез. Он - призрак на задворках истеричного телеграм-канала, пыль в архивах забытых эфиров. Человек, который кричал: "Армения погибает!" - но сам превратился в памятник собственной ничтожности. Вечно обиженный. Вечно мимо. Вечно не у дел.

Эта парочка достойна друг друга: один заигрывает с хаосом, другой в нём купается. Один ломает, другой скребёт по обломкам, воображая, что строит храм. Но ни Пашинян, ни Теванян не ведут Армению ни к свету, ни к справедливости. Один делает вид, что есть будущее, другой утверждает, что было великое прошлое. А между ними - народ, уставший быть декорацией в чужом политическом фарсе.

Финал прост. У обоих - ноль. Ноль достоинства. Ноль честности. Ноль результата.

Их время - это уже не история.

Это - ошибка.