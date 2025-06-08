https://news.day.az/world/1758919.html Вооружённое нападение на мечеть в Йемене - есть погибшие В провинции Эль-Байда (Йемен) неизвестный бросил гранату и открыл стрельбу в одной из местных мечетей. Как передает Day.Az со ссылкой на Al Hadath, инцидент произошел 7 июня во время вечерней молитвы в мечети.
Вооружённое нападение на мечеть в Йемене - есть погибшие
В провинции Эль-Байда (Йемен) неизвестный бросил гранату и открыл стрельбу в одной из местных мечетей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Al Hadath, инцидент произошел 7 июня во время вечерней молитвы в мечети.
Сообщается, что мужчина, предположительно, страдающий от психических расстройств, бросил ручную гранату внутрь мечети, за этим последовала беспорядочная стрельба. В результате 9 человек погибли, 12 получили ранения.
Ранее мы сообщали, что израильские военные нанесли удар по территории Сирии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре