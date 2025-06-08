Вооружённое нападение на мечеть в Йемене

В провинции Эль-Байда (Йемен) неизвестный бросил гранату и открыл стрельбу в одной из местных мечетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Al Hadath, инцидент произошел 7 июня во время вечерней молитвы в мечети.

Сообщается, что мужчина, предположительно, страдающий от психических расстройств, бросил ручную гранату внутрь мечети, за этим последовала беспорядочная стрельба. В результате 9 человек погибли, 12 получили ранения.

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