https://news.day.az/world/1758880.html Израильские военные нанесли удар по территории Сирии Израильские военные нанесли удар по территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно ее заявлению, он наносился по окрестностям населенного пункта Мазрат-Бейт-Джин на юге Сирии.
Израильские военные нанесли удар по территории Сирии
Израильские военные нанесли удар по территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно ее заявлению, он наносился по окрестностям населенного пункта Мазрат-Бейт-Джин на юге Сирии. Целью удара назван находившийся там участник радикального палестинского движения ХАМАС, имя которого не уточняется.
Других подробностей в армейской пресс-службе не привели.
Ранее мы сообщали, что Израиль ликвидировал командира радикальной группировки в Газе.
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