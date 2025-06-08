Израильские военные нанесли удар по территории Сирии, сообщила армейская пресс-служба.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, согласно ее заявлению, он наносился по окрестностям населенного пункта Мазрат-Бейт-Джин на юге Сирии. Целью удара назван находившийся там участник радикального палестинского движения ХАМАС, имя которого не уточняется.

Других подробностей в армейской пресс-службе не привели.

Ранее мы сообщали, что Израиль ликвидировал командира радикальной группировки в Газе.