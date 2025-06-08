https://news.day.az/world/1758940.html Полицию Германии вооружат новым средством сдерживания Глава МВД Германии Александр Добриндт заявило необходимости вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами - тазерами. Как передает Day.Az, его слова приводит Berliner Morgenpost.
Полицию Германии вооружат новым средством сдерживания
Глава МВД Германии Александр Добриндт заявило необходимости вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами - тазерами.
Как передает Day.Az, его слова приводит Berliner Morgenpost.
"Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны еще в этом году", - заявил министр.
Он отметил, что правоохранительные органы должны эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием.
Ранее мы сообщали, что женщина с ножом напала на людей на фестивале в Германии.
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