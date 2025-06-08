Полицию Германии вооружат новым средством сдерживания

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявило необходимости вооружить полицейских по всей стране стреляющими электрошокерами - тазерами.

Как передает Day.Az, его слова приводит Berliner Morgenpost.

"Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны еще в этом году", - заявил министр.

Он отметил, что правоохранительные органы должны эффективнее нейтрализовывать преступников с колюще-режущим оружием.

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