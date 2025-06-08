Названо число полуфиналистов пятого "Восхождения"

В полуфинал пятого конкурса Yüksəliş ("Восхождение") прошли 330 человек из 1 446 кандидатов, принявших участие в экзамене по управленческим навыкам очного этапа.

Как передает Day.Az, согласно результатам, проходной балл бы установлен на уровне 555 Т-баллов.

В числе полуфиналистов оказались 246 мужчин и 84 женщины.

Впереди участников ждет полуфинальный этап, который состоится 4-6 июля. Конкурс завершится финальным этапом 18-20 июля.

Отметим, что конкурс Yüksəliş был учрежден распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Победители конкурса обеспечиваются годовым индивидуальным планом развития под руководством менторов и получают вознаграждение в размере 20 тыс. манатов.

Распоряжение о проведении пятого по счету конкурса Yüksəliş было подписано Президентом Ильхамом Алиевым 18 декабря 2024 года.