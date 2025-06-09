Португалия стала победителем Лиги наций УЕФА

В Мюнхене прошел финальный матч Лиги наций УЕФА сезона 2024/25.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в решающем матче турнира встретились сборные Португалии и Испании, которые в полуфиналах одолели соответственно Германию (2:1) и Францию (5:4).

Счет в матче был открыт на 21-й минуте благодаря голу Субименди. Однако радость испанцев была недолгой - спустя пять минут Мендеш сравнял счет. Под занавес первой половины Оярсабаль забил "гол в раздевалку" и вновь вывел Испанию вперед - 2:1.

Во втором тайме свое веское слово сказал 40-летний Роналду, который на 61-й минуте сравнял счет.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью, а в серии пенальти победу со счетом 5:3 одержала сборная Португалии. Таким образом, португальцы во второй раз стали победителями Лиги наций УЕФА. Впервые этот трофей команда завоевала в 2019 году. Тогда была обыграна сборная Нидерландов со счетом 1:0.

Лига наций УЕФА

8 июня

23:00. Португалия - Испания - 2:2, по пенальти (5:3)

Голы: Субименди, 21 (1:0), Мендеш, 26 (1:1), Оярсабаль, 45 (1:2), Роналду, 61 (2:2)