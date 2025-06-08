Трамп поблагодарил Нацгвардию США за подавление беспорядков

Президент США Дональд Трамп считает, что войскам Национальной гвардии страны удалось подавить беспорядки, начавшиеся после протестов против депортации нелегальных мигрантов.

Как передает Day.Az, в своем аккаунте в социальной сети Truth Social президент поблагодарил Нацгвардию США и раскритиковал местные власти за бездействие.

"Отличная работа Нацгвардии в Лос-Анджелесе после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно, не смогли справиться с задачей. Эти радикальные левые протесты, организованные зачинщиками и часто оплачиваемые возмутителями спокойствия, никто терпеть не будет <...>. Еще раз спасибо Нацгвардии за хорошо проделанную работу", - написал Трамп.

Он также заявил, что "с этого момента на протестах запрещается носить маски", выразив возмущение тем, что граждане по тем или иным причинам скрывают свои лица. Каким образом будет устанавливаться и контролироваться запрет, он не уточнил.

Ранее мы сообщали, что Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.