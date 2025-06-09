Массовое отравление донером в Нахчыване
В Нахчыване зафиксирован массовый случай пищевого отравления: 17 человек обратились за медицинской помощью после употребления донера в одном из заведений города.
Как сообщает Day.Az, Инфекционный центр Нахчывана уведомил Агентство по продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики о том, что отравление произошло в донерной "Kassap Döner".
После получения информации сотрудники агентства оперативно провели проверку. Подозрительная продукция была изъята из оборота, а деятельность заведения временно приостановлена.
В настоящее время ведется расследование. Результаты проверки будут обнародованы позже.
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