Массовое отравление донером в Нахчыване

В Нахчыване зафиксирован массовый случай пищевого отравления: 17 человек обратились за медицинской помощью после употребления донера в одном из заведений города.

Как сообщает Day.Az, Инфекционный центр Нахчывана уведомил Агентство по продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики о том, что отравление произошло в донерной "Kassap Döner".

После получения информации сотрудники агентства оперативно провели проверку. Подозрительная продукция была изъята из оборота, а деятельность заведения временно приостановлена.

В настоящее время ведется расследование. Результаты проверки будут обнародованы позже.

Ранее сообщалось о массовом отравлении студентов в Иране.