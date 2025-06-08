Американец испытал самый дешевый BYD и раскрыл секрет его успеха. Журналист портала InsideEVs Кевин Уильямс взят в Сучжоу на тест-драйв хэтчбек Seagull за восемь тысяч долларов. Американец не ждал от электрокара многого: в США любой новый автомобиль стоит втрое дороже. Но бестселлер BYD удивил достойным качеством изготовления, общностью со "старшими" моделями, отсутствием ощущения дешевого автомобиля и сбалансированным шасси, передает Day.Az.

Первое, что понравилось американцу - общность линейки BYD. За рулём Chevrolet Spark во всём очевидна экономия, а разница в восприятии даже с недорогим Cruze колоссальная. Китайская марка смогла нивелировать разницу: внутри Seagull столь же хорош, как среднеразмерный седан Seal 06 GT или кроссовер Sealion 05. Одинаковое программное обеспечение, идентичные тачскрины, на первый взгляд точно такие же органы управления.

Второй важный момент - возможность заказа опций от "старших" моделей: автопилот God's Eye в дешевом электромобиле впечатляет, ведь тот же General Motors предлагает Super Cruise только на дорогих моделях. Наконец, BYD Seagull неожиданно достойно управляется: от шасси со стойками McPherson спереди и балкой сзади многое не ждёшь, но настройка ходовой части удачная, подвеска не слишком мягкая и не слишком жесткая, а на ходу электрокар не уступает европейским или азиатским одноклассникам.

BYD Seagull стоит в полтора раза дешевле соразмерной Honda Fit, но предлагает гораздо больше информационно-развлекательных функций. Китайский электромобиль оказался удачным по соотношению цены и качества, а конкурентам в этом сегменте нечего предложить.

Американский журналист сравнил BYD со смартфоном Redmi: кому нужен iPhone, если есть дешевая альтернатива, которая столь же хороша? Поскольку в США нехватка бюджетных машин, китайцы могли бы переманить тысячи клиентов, и это пугает конкурирующие бренды.