Ученые научили нейросеть точно определять почти 200 разновидностей рака

Немецкие ученые из медицинской клиники "Шарите" в Берлине совершили прорыв в диагностике опухолей головного мозга, разработав систему искусственного интеллекта, способную с точностью 99,1% определять тип новообразования по эпигенетическим маркерам. Технология открывает новые возможности для неинвазивной диагностики сложных случаев.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Nature Cancer (NatCancer).

Новая модель crossNN анализирует не гистологические срезы, а уникальные эпигенетические модификации ДНК опухоли.

Как объяснил руководитель исследования доктор Филипп Ойскирхен, эти молекулярные "отпечатки пальцев" позволяют точно классифицировать опухоль даже при анализе спинномозговой жидкости, что особенно важно для неоперабельных случаев.

Технология продемонстрировала впечатляющую универсальность, успешно идентифицируя более 170 типов опухолей различных органов с точностью 97,8%. При этом система сохраняет прозрачность принятия решений, что критически важно для клинического применения.

Практическая ценность метода подтвердили при диагностике пациента с двоением в глазах - анализ ликвора выявил лимфому ЦНС, позволив незамедлительно начать целевую химиотерапию.

По словам биоинформатика доктора Сёрена Лукассена, точность модели превзошла все ожидания, особенно учитывая ее относительно простую архитектуру.

В ближайших планах исследователей - масштабные клинические испытания технологии в восьми онкологических центрах ФРГ.