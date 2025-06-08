Турция рассматривает проект собственной атомной субмарины

В Турции рассматривают программу создания первой отечественной подводной лодки с ядерной силовой установкой (NÜKDEN), что полностью устранит импортозависимость военно-морских сил страны.

Как передает Day.Az, об этом пишет в воскресенье газета STAR.

Издание напоминает, что ранее о значимости скорого создания атомной подлодки заявлял командующий ВМС Турции Эрджумент Татлыоглу, а затем и командующий подводным флотом Тимур Йылмаз.

"Новый вид подводных лодок повысит мощь ВС Турции, в частности в Восточном Средиземноморье. Атомная подлодка станет важной составляющей морской группы, возглавляемой многоцелевым десантным кораблем "Анадолу". Данный проект - это уже насущная необходимость для Турции", - приводит газета слова Т.Йылмаза.

Отмечается, что на сегодняшний день атомные подлодки стоят на вооружении лишь у нескольких стран мира, в том числе США, РФ, КНР, Франции, Великобритании и Индии.

"Создание Турцией подобной подлодки окажет воздействие на баланс как в регионе, так и в мире", - пишет турецкое издание, добавляя, что активная подготовка к реализации проекта продолжается.

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