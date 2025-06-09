Самолет Qantas Airlines экстренно сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Капитан воздушного судна авиакомпании Qantas Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Сингапур, обратился с запросом о вынужденной посадке в Международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолёт типа Airbus A380 благополучно приземлился по бакинскому времени в 07:55. Пассажиру была немедленно оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время продолжается необходимая медицинская оценка и наблюдение за состоянием пассажира.

Отметим, что Airbus A380 считается крупнейшим пассажирским самолётом в мировой авиации. Этот двухпалубный, четырёхдвигательный авиалайнер способен перевозить сотни пассажиров и может приземляться только в международных аэропортах, соответствующих специальным техническим стандартам.

Международный аэропорт Гейдар Алиев оснащён современным наземным оборудованием, широкими взлётно-посадочными полосами и высококлассной инфраструктурой обслуживания для приёма самолётов типа A380. В этом контексте Баку является одним из немногих аэропортов в регионе, обладающим полной технической и операционной готовностью к приёму подобных воздушных судов.