https://news.day.az/unusual/1758862.html В Китае нашли нестандартный способ улучшить сон и осанку - ВИДЕО В Китае люди начали подвешивать себя за голову на широкие мягкие ремни и качаться в такой позе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Такая практика помогает избавиться от проблем со сном, а также от боли в шее и позвоночнике. Ранее мы сообщали, что британец прошел с холодильником за спиной в память о супруге.
В Китае нашли нестандартный способ улучшить сон и осанку - ВИДЕО
В Китае люди начали подвешивать себя за голову на широкие мягкие ремни и качаться в такой позе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такая практика помогает избавиться от проблем со сном, а также от боли в шее и позвоночнике.
Ранее мы сообщали, что британец прошел с холодильником за спиной в память о супруге.
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