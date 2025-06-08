В Китае нашли нестандартный способ улучшить сон и осанку

В Китае люди начали подвешивать себя за голову на широкие мягкие ремни и качаться в такой позе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такая практика помогает избавиться от проблем со сном, а также от боли в шее и позвоночнике.

Ранее мы сообщали, что британец прошел с холодильником за спиной в память о супруге.