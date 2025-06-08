https://news.day.az/sport/1758961.html Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финал квалификации Кубка Европы Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 продолжает уверенное выступление в квалификационном этапе Кубка Европы, который проходит в Косово. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале наша команда одержала убедительную победу над сборной Мальты - 21:11.
Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в финал квалификации Кубка Европы
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 продолжает уверенное выступление в квалификационном этапе Кубка Европы, который проходит в Косово.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале наша команда одержала убедительную победу над сборной Мальты - 21:11.
Ранее азербайджанские баскетболистки разгромили хозяйку турнира - сборную Косово - со счетом 22:10 и вышли в плей-офф с первого места в группе.
Финал квалификации определит, кто получит путевку в основной этап Кубка Европы, который состоится с 5 по 7 сентября в Копенгагене (Дания).
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