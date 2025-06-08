https://news.day.az/sport/1758863.html Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Берлине Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в молодежном Кубке Европы, который пройдет в столице Германии Берлине. Как передает Day.Az, в состав команды вошли 17 спортсменов.
Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Берлине
Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в молодежном Кубке Европы, который пройдет в столице Германии Берлине.
Как передает Day.Az, в состав команды вошли 17 спортсменов.
Среди них двукратный чемпион мира среди юниоров Нихад Мамишов (60 кг), победители первенства Европы среди юниоров Низами Имранов (66 кг) и Сулейман Шукюров (81 кг), а также чемпион мира среди юниоров Джасур Ибадлы (81 кг).
В Берлине будут соревноваться спортсмены из 37 стран.
Ранее мы сообщали, что сборная Азербайджана по човгану впервые стала чемпионом Европы.
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