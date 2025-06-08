https://news.day.az/world/1758886.html В США вводят новые ограничения для протестующих Президент США Дональд Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста. Как передает Day.Az, о данной мере, принятой на фоне массовых беспорядков в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, политик написал в соцсети Truth Social. "Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента.
В США вводят новые ограничения для протестующих
Президент США Дональд Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста.
Как передает Day.Az, о данной мере, принятой на фоне массовых беспорядков в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, политик написал в соцсети Truth Social.
"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" - отметил глава Белого дома.
Ранее мы сообщали, что Трамп поблагодарил Нацгвардию США за подавление беспорядков.
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