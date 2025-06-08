В США вводят новые ограничения для протестующих

Президент США Дональд Трамп ввел запрет на ношение масок во время акций протеста.

Как передает Day.Az, о данной мере, принятой на фоне массовых беспорядков в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, политик написал в соцсети Truth Social.

"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" - отметил глава Белого дома.

Ранее мы сообщали, что Трамп поблагодарил Нацгвардию США за подавление беспорядков.