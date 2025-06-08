ВС Мали ударили по боевикам в Тимбукту

Вооруженные силы Мали (FAM) нанесли серию успешных авиаударов с активным использованием беспилотников по складам горючего и многочисленным убежищам, принадлежащим группировкам боевиков, включая террористов из ДНИМ в регионе Тимбукту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что Уганда усиливает военное присутствие в ДР Конго.