https://news.day.az/world/1758911.html ВС Мали ударили по боевикам в Тимбукту - ВИДЕО Вооруженные силы Мали (FAM) нанесли серию успешных авиаударов с активным использованием беспилотников по складам горючего и многочисленным убежищам, принадлежащим группировкам боевиков, включая террористов из ДНИМ в регионе Тимбукту. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
ВС Мали ударили по боевикам в Тимбукту - ВИДЕО
Вооруженные силы Мали (FAM) нанесли серию успешных авиаударов с активным использованием беспилотников по складам горючего и многочисленным убежищам, принадлежащим группировкам боевиков, включая террористов из ДНИМ в регионе Тимбукту.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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