Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду выбрал главного претендента на "Золотой мяч", вручаемая лучшему футболисту года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит Marca.

Роналду заявил, что у полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля есть все качества, чтобы выиграть "Золотой мяч". При этом он подчеркнул, что такую награду должен получать тот, кто выиграл Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится 22 сентября. Основными претендентами на награду являются Рафинья, Ламин Ямаль и Педри из "Барселоны", а также Усман Дембеле из ПСЖ и Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Ямаль - воспитанник "Барселоны". Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.