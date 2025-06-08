Азербайджан продолжает гуманитарную поддержку Сирии

Азербайджан провел очередную благотворительную акцию в Сирии. По случаю священного праздника Гурбан 7-8 июня текущего года в сирийских провинциях, сильно пострадавших от разрушений - пригородах Дамаска, Хомсе и окрестностях Хомса - была организована гуманитарная акция под девизом "Самые искренние поздравления от азербайджанского народа братскому сирийскому народу".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Сирии, по инициативе и организации посольства, а также при соответствующей поддержке Азербайджанского агентства содействия международному развитию (AIDA) жертвенное мясо было роздано 320 семьям, пострадавшим от войны. В организации благотворительной акции также приняли участие сирийский фонд "Хаят", а также волонтерские группы "Савайдул Ихсан" (добрые руки) и "Басмату Хаят" (улыбка жизни).

Первый день благотворительной акции, в которой приняли участие семьи арабского, туркменского, черкесского и алавитского происхождения, прошел в районах Западная и Восточная Гута пригорода Дамаска, а на следующий день - в Хомсе и пригороде Хомса. Подавляющее большинство этих семей были многодетными женщинами, потерявшими мужей в результате длительной гражданской войны. В общей сложности около 1500 человек получили помощь за два дня.

Семьи, которым были вручены подарки на праздник Гурбан, выразили глубокую благодарность народу и государству Азербайджана и передали свои наилучшие пожелания.

Согласно соответствующим поручениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, планируется продолжить мероприятия по оказанию гуманитарной помощи, организованные от имени страны для населения Сирии.

Напомним, что в конце прошлого года Азербайджанская Республика направила 200 тонн гуманитарной помощи сирийскому народу. Кроме того, при поддержке AIDA и организации посольства в Сирии 25-27 марта текущего года в Дамаске были организованы ифтары для 1000 детей-сирот.

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