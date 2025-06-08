США нарастят ядерные мощности после указа Трампа

В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа президента страны Дональда Трампа о четырехкратном увеличении ядерной энергетики страны к 2050 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Financial Times (FT).

По информации издания, строительство реакторов обсуждает компания Westinghouse.

Временно исполняющий обязанности генерального директора фирмы Дэн Самнер заявил, что Westinghouse находится в уникальном положении, так как конструкция ее реактора уже прошла процедуру одобрения, а кроме того, у компании уже есть налаженные цепочки поставок.

Ожидается, что стоимость строительства десяти реакторов составит не менее 75 миллиардов долларов.

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