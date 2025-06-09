https://news.day.az/sport/1758994.html Грузинских футболистов ограбили во Франции Футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во Франции. Как передает Day.Az, об этом сообщает Geo Team в соцсети Х. По информации источника, у игроков были украдены драгоценности, сумки и часы. Инцидент произошел, когда футболисты отдыхали в Каннах со своими семьями. Сами спортсмены не пострадали.
Грузинских футболистов ограбили во Франции
Футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во Франции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Geo Team в соцсети Х.
По информации источника, у игроков были украдены драгоценности, сумки и часы. Инцидент произошел, когда футболисты отдыхали в Каннах со своими семьями. Сами спортсмены не пострадали.
Ранее мы сообщали, что власти Франции обвинили в безумии.
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