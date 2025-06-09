Грузинских футболистов ограбили во Франции

Футболистов сборной Грузии Хвичу Кварацхелию и Зурико Давиташвили ограбили во Франции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Geo Team в соцсети Х.

По информации источника, у игроков были украдены драгоценности, сумки и часы. Инцидент произошел, когда футболисты отдыхали в Каннах со своими семьями. Сами спортсмены не пострадали.

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