Nvidia готовится к амбициозному проекту по запуску ИИ-фабрик

Компания Nvidia приступила к реализации амбициозного проекта по созданию около 100 специализированных дата-центров для искусственного интеллекта (ИИ), получивших название "ИИ-фабрики". По заявлению генерального директора Дженсена Хуанга, этот долгосрочный проект, рассчитанный на 50 лет, призван кардинально изменить мировую инфраструктуру ИИ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Tom's Hardware.

Масштабные инвестиции в развитие ИИ-инфраструктуры обусловлены стремительным ростом этого сегмента. В настоящее время дата-центры приносят Nvidia почти 90% выручки, в то время как доходы от игрового направления снизились до 9%. Вместо того чтобы просто поставлять оборудование, технологический гигант теперь активно участвует в проектировании и строительстве этих новых мощностей. Как сообщает издание Tom's Hardware, приоритетом этих объектов является запуск и обучение современных моделей ИИ с возможностью масштабирования под будущие задачи.

Дженсен Хуанг подчеркивает, что в сфере искусственного интеллекта вычислительная мощь напрямую трансформируется в экономический эффект. Nvidia рассчитывает, что ее технологии станут основой глобальной ИИ-инфраструктуры, которая, по его прогнозам, будет развиваться на протяжении следующих пяти десятилетий и со временем станет столь же неотъемлемой частью цифровой среды, как и интернет.

Отмечается, что новые ИИ-фабрики будут способны одновременно работать с несколькими моделями искусственного интеллекта и быстро адаптироваться к изменяющимся требованиям. Глава компании сравнивает текущую ситуацию в отрасли с "золотой лихорадкой", где Nvidia выступает не просто поставщиком инструментов, но и разработчиком комплексных систем для "добычи" ценности. Он подчеркивает прямую зависимость доходов клиентов от производительности оборудования: например, трехкратное улучшение энергоэффективности теоретически может увеличить прибыль дата-центра в той же пропорции.

Однако эксперты указывают, что текущие затраты на развитие искусственного интеллекта остаются крайне высокими, и некоторые крупные игроки в этой сфере несут убытки, исчисляемые десятизначными суммами. При этом перспективы масштабного внедрения ИИ все еще остаются прогнозом, а не полностью реализованной реальностью.

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