Китай обгоняет Запад в работе над истребителями

Фотографии истребителей шестого поколения производства Китая свидетельствуют, что Пекин обгоняет западные страны в разработке новых самолетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал ряд экспертов газете South China Morning Post (SCMP) после того, как в соцсетях КНР появились свежие фото двух новейших истребителей Chengdu J-36 и Shenyang J-50.

"Тот факт, что Китай сейчас летает на двух боевых самолетах шестого поколения, означает, что они могут потенциально поступить на вооружение уже до конца этого десятилетия", - приводит газета слова старшего аналитика по вопросам обороны в Австралийском институте стратегической политики Малкольма Дэвиса. "В то время как проекты NGAD и GCAP, скорее всего, будут проектом середины 2030-х годов", - добавил эксперт, упомянув американскую программу разработки перспективного истребителя Next Generation Air Dominance (NGAD) и европейскую программу, объединившую Великобританию, Японию и Италию, Global Combat Air Programme (GCAP).

Комментируя фотографии истребителей, научный сотрудник из исследовательского центра Griffith Asia Institute Питер Лейтон отметил, что последнее изображение J-36 подтвердило наличие у самолета трех отсеков вооружения - одного большого и двух поменьше - и дорсального воздухозаборника для третьего двигателя. "Я думаю, это подтверждает растущее мнение о том, что J-36 - это крупный ударный самолет большой дальности", - добавил эксперт.

Специалист по авиатехнике Билл Суитмен подчеркнул, что дизайн истребителя "весьма впечатляет". По его мнению, J-36 - "один из самых интересных проектов боевых самолетов, появившихся за последние десятилетия".

Говоря об истребителе Shenyang J-50, эксперт Лейтон указал на "передовые характеристики малозаметности и современную авионику этого самолета". Все опрошенные специалисты сходятся на том, что J-50 имеет небольшую радиолокационную заметность, что делает его опасным противником в воздухе.

Ранее мы сообщали, что Китай завершает поставки J-35A для ВВС Пакистана.